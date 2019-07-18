الحشد يشتبك مع داعش في سلسلة تلال حمرين

2019/07/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الخميس، بإشتباك قوات الحشد الشعبي مع تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة تلال حمرين شمال شرقي ديالى.

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