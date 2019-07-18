2019/07/18 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء السابق حيـدر العبادي حول اعداد الحشد الشعبي، وفيما يلي نص البيان.بسم الله الرحمن الرحيم صرح الناطق الاعلامي بإسم هيئة الحشد الشعبي معرباً عن استغرابه لتصريحات السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي المسيئة وغير الدقيقة حول الحشد الشعبي.فالاشكالات المثارة على الحشد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تعرب عن استغرابها من تصريحات العبادي بشأن الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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