2019/07/18 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم موحان، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية لم ترد بالموافقة لإجراء تظاهرات تيار الحكمة في محافظة بغداد.وقال موحان للمركز الخبري الوطني NNC، إن “قضية تظاهرات تيار الحكمة الوطني تعتبر تظاهرات موقعية وكل محافظة في محافظتها ولا يذهب اهالي بغداد اتجاه البصرة ولا اهالي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة يدافع عن تظاهراته “الموقعية” وينتظر موافقة الداخلية المركز الخبري الوطني.

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