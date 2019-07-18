2019/07/18 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تضع سقفاً زمنياً لانجاز معاملات ذوي ضحايا الارهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تضع سقفاً زمنياً لانجاز معاملات ذوي ضحايا الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تضع سقفاً زمنياً لانجاز معاملات ذوي ضحايا الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).