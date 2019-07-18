الرشيد يحدد مبلغ سلفة موظفي الدوائر الحكومية ب ٥ مليون و ١٠ مليون دينار بدون كفيل لحاملي بطاقة نخيل

2019/07/18 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد ، اليوم الخميس ، ان مبلغ السلفة الممنوحة لموظفي دوائر الدولة قد تم تحديدها ب (٥) مليون و(١٠) مليون حسب حدود الراتب لكل موظف يحمل بطاقة (نخيل) .

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