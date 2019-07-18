حشرات غامضة تشكل دودة وحشية مثيرة للجدل

2019/07/18 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت المئات من الحشرات السوداء الغامضة التي تجمعت معا لتشكل “دودة وحشية” غريبة المظهر، حيرة السكان في البرازيل.وحققت توري سيلفيرا، عمرها 23 عاما، هذا الاكتشاف الغامض عندما توجهت إلى السوبر ماركت، بالقرب من منزلها في ولاية “سانتا كاتارينا”.وقالت سيلفيرا: “كنت في طريقي إلى السوبر ماركت عندما لاحظت وجود هذه الكتلة السوداء الكبيرة على

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