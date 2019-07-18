المجموعة التركمانية لـ”النور”: حل مشكلة كركوك يكون بالتوافق وليس فرض أمر واقع

2019/07/18 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، عدم وجود مخاطبة رسمية من قبل قائمة التآخي حول ترشيح مرشح لمنصب المحافظ حتى ألان مشيرة إلى أن حل مشكلة كركوك يكون بالحوار والتوافق السياسي.

وقال تحسين كهية رئيس الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك في حديث خص به “النور نيوز” انه “لا يوجد هناك مخاطبة رسمية من قبل قائمة التآخي حول ترشيح شخص لمنصب المحافظ وإنما الأمر الذي حدث ان ثلاثة او أربعة جلسوا في السليمانية وقاموا بترشيح شخص معين وهذا ليس حل للمشكلة”.

وتابع “نحن قلنا ان الذي يريد ان يحل مشكلة كركوك ياتي ويجلس في كركوك مع مكونات المدينة ويحصل هناك حوار واتفاق سياسي نحن مع الحوار والتوافق كما يحصل في بغداد توافق فيمكن ان يحصل التوافق هنا”.

واضاف كهية “اي شيء يأتي عن طريق الحوار فهذا امر مقبول اما إذا لا تريد ان تسمع للآخرين وتريد فرض شخص معين فهذا الأمر لن يؤدي الى نتيجة”.

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