2019/07/18 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أمين عام حلف الناتو، ينس ستونتلبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، اننا" قلقون من شراء تركيا منظومة S400 لأن ذلك يعني أنها لن تستطيع المشاركة في برنامج إف 35".ومن المؤمل ان تعقد تركيا وامريكا اجتماعات مكثفة خلال هذا الاسبوع لمناقشة الكثير من المواضيع منها شراء انقرة لمنظومة اس 400 واسباب تأخر عقد طائرات اف 35 مع واشنطن".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو: قلقون بشأن شراء تركيا منظومة S400) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو: قلقون بشأن شراء تركيا منظومة S400) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).