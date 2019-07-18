صحيفة تكشف تداعيات مقتل الدبلوماسيين على العلاقة بين واشنطن وانقرة

2019/07/18 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، بأن" مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل سيزيد التوتر بين أميركا وتركيا قبل انعقاد اجتماعات بين البلدين في أنقرة لبحث إقامة منطقة أمنية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، عن مصادر دبلوماسية غربية قولها، إن" مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل في كردستان العراق أمس، سيزيد التوتر بين أميركا وتركيا قبل انعقاد اجتماعات بين البلدين في أنقرة لبحث إقامة "منطقة أمنية" شرق سوريا".من جانبها ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن" المهاجم كان وحيداً، مرتدياً لباساً مدنياً، ويحمل مسدسين، وأطلق النار مباشرة على موظفي القنصلية التركية.انتهى..م.م

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