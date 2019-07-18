2019/07/18 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيأة الحشد تستغرب تصريحات العبادي ’’المسيئة’’ وتؤكد: الاتهامات تسيء لسمعته

يتبع .....

بغداد اليوم- متابعة

دعا خبراء في وزارة الخارجية الاميركية والبنتاغون واعضاء في مجلس الشيوخ خلال اول جلسة استماع امام لجنة العلاقات الخارجية لشؤون الشرق الادنى في مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الحفاظ على التواجد الدبلوماسي والعسكري القوي في العراق وذلك لل

بغداد اليوم - ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، الخميس 18 تموز 2019، عن الاتفاق مع قيادة العمليات على الية غير تقليدية لاعادة اكثر من 12 الف اسرة نازحة الى مناطقها المحررة.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" عقد اجتماع

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن مسؤول محلي، الخميس (18 تموز 2019)، مقتل أحد عناصر تنظيم داعش، بكمين نصبه الحشد الشعبي شمال شرق بعقوبة.

وقال رئيس مجلس المقدادية، عدنان التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لواء أئمة البقيع في الحشد الشعبي، قام بنص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيأة الحشد تستغرب تصريحات العبادي ’’المسيئة’’: انساق وراء الحملات المضادة للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيأة الحشد تستغرب تصريحات العبادي ’’المسيئة’’: انساق وراء الحملات المضادة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).