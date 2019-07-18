‎ايران تندد بحادثة اربيل وتدعو لـ”مكافحة دولية ضد الجماعات الارهابية”

2019/07/18 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الخارجية الايرانية بحادثة اطلاق النار في عاصمة اقليم كوردستان باربيل ، ادت لمقتل موظف في القنصلية التركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني عباس موسوي، “الإرهاب ظاهرة فظيعة ألحقت أضرارا جسيمة ببلدان المنطقة، والسبيل الوحيد لمواجهة ذلك هو الكفاح المشترك للمجتمع الدولي ضد الجماعات الإرهابية من خلال إنهاء الدعم السياسي والمالي والأسلحة والأيديولوجية”.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الحادث.

واعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن ادانتها لحادث اطلاق النار في اربيل الذي اسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية، مؤكدة ان الجهات المعنية في الاقليم تقوم بالتحقيق الجدي للعثور على الجناة ومعاقبتهم قانونيا.

وشدد البيان على انه “لن يتم السماح باي شكل من الاشكال بتشويه الامن والاستقرار في اقليم كوردستان”.

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