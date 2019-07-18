مسرح الحكايات للأطفال يفتح كواليسه ويكشف أسراره

2019/07/18 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتخصص مسرح الحكايات للأطفال في موسكو بعروض الدمى من مختلف الأنواع.وهو يفتح كواليسه للجمهور من حين إلى آخر، ليكشف عن بعض أسراره.ويحدث ممثلو المسرح الأطفال عن أنواع الدمى المختلفة وخفايا مهنة محرك الدمى، ثم يدعونهم إلى المشاركة في ورشات فنية، حيث يصنع الصغار عرائسهم الخاصة.

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