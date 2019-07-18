باسم عبدالزمان يطلع على ابنية وزارة العمل ويوجه باعادة تأهيل المتروكة منها

2019/07/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اطلع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان في زيارة تفقدية، على بعض ابنية الوزارة والدوائر التابعة لها، ووجه باعادة تأهيلها للاستفادة منها

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