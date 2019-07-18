وزيرا اتصالات ايران وروسيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

2019/07/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي ونظيره الروسي كنستانتين ناسكوف، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وتقرر خلال الاجتماع ان تقوم روسيا خلال شهر

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