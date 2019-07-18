2019/07/18 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، سقفا زمنيا لانجاز معاملات ذوي ضحايا الارهاب.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترأست لجنة وضع تعليمات القانون ٨١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية”.واوضح البيان انه “جرى خلال اجتماع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تضع سقفاً زمنياً لانجاز معاملات ذوي ضحايا الارهاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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