التاريخ يساند الجزائر وروح الثأر تحفز السنغال في نهائي أمم أفريقيا

2019/07/18 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعود منتخبا الجزائر والسنغال لمواجهة بعضهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما يلتقيان غداً الجمعة، في المباراة النهائية لنسخة المسابقة المقامة حالياً في مصر، غير أن تلك المواجهة تحمل طابعاً خاصاً بينهما، بالنظر إلى سعي كل منتخب لاعتلاء عرش الكرة الأفريقية حتى انطلاق النسخة المقبلة للبطولة التي ستقام بالكاميرون عام 2021.ويمتلك […]

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