الكشف عن أهم الملفات التي يناقشها فالح الفياض في بلد الفراعنة

2019/07/18 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت مصادر دبلوماسية مصرية أن مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض، الذي يزور القاهرة في الوقت الراهن، أجرى مباحثات مطوّلة...

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