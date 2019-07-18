2019/07/18 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي يزور القاهرة في الوقت الراهن، أجرى مباحثات مطوّلة مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل بشأن 3 ملفات مشتركة بين البلدين.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها واطلعت عليه وكالة صدى، عن المصادر قولها، إن “الملف الأول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض يجري مباحثات بشأن 3 ملفات مهمة متعلقة بالعراق ومصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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