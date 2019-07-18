الولادات الكسيحة والتشوهات الخلقية السياسية في العراق

2019/07/18 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الكاظم العبودي بين فترة وأخرى تصلنا بيانات وتصريحات بأسماء مجهولة، وأخرى معروفة، وثالثة مموهة ومحتشمة عن الظهور الكامل، تعلن عن عناوين ومسميات وجبهات باسم “المعارضة العراقية”، في الخارج، وتدعي...أكمل القراءة ←

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