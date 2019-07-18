2019/07/18 | 12:10

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ارتفاع عدد قتلى حريق استوديو اليابان الى 23

الخميس

18

تموز

2019 :

11:57 am

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ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع في استوديو "كيوتو" لأفلام الرسوم

المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، إلى 23 قتيلا وعشرات الجرحى.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات تحقق لمعرفة إن

كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت شخصا

عمره 41 عاما، سكب سائلا يبدو أنه بنزين في محيط الاستوديو.وفيما أحجمت شرطة مدينة كيوتو عن التعليق، ذكرت الهيئة أن الرجل أصيب

ويتلقى العلاج، مما منع الشرطة من استجوابه على نحو مناسب حتى الآن،

وأضافت أنه كان يقول "موتوا" عندما أشعل النار.وكانت الهيئة ذكرت أن حريقا نشب في استوديو كيوتو للرسوم المتحركة

حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 40

شخصا.وينتج الاستوديو مسلسل "صوت! يوفونيوم"، ومن المقرر أن يصدر فيلم من

إنتاجه بعنوان "حر! طريق إلى العالم..



الحلم"، هذا الشهر.

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