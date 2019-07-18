الحشد يرد على العبادي: الاتهامات الخاطئة تسيء لسمعتك وتجعلك شريكاً بإضعاف قواتنا المسلحة

2019/07/18 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء السابق حيـدر العبادي حول اعداد الحشد الشعبي، مشيرة الى أن الاتهامات الخاطئة تسيء لسمعة العبادي وتجعله شريكاً بإضعاف القوات المسلحة.وقال الناطق الاعلامي بإسم هيئة الحشد الشعبي، إن “الاشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين واستغلال البعض لمواقعهم او قدراتهم لا يختلف عن الاشكالات المثارة […]

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