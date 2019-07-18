الشيخ قيس الخزعلي يلتقي وفد المجلس العربي السياسي في كركوك

2019/07/18 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه بالنجف الأشرف اليوم الخميس، وفد المجلس الأعلى العربي السياسي في كركوك برئاسة الأستاذ علي الطائي وحسن الجبوري قائم مقام قضاء الدبس والعضو في المجلس ورائد النايف عضو المجلس.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع بمحافظة كركوك وسبل الحفاظ على السلم الأهلي والتعايش الوطني

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