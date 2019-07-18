هل يطيح الحراك باللغة الفرنسية في الجزائر؟

2019/07/18 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد مقترح إحلال اللغة الإنجليزية محل الفرنسية في الجزائر مطلبا شعبيا متداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل أصبح ضمن خطط

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