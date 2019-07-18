نائب كردي يتهم نجيرفان ومسرور البارزاني بالوقوف وراء مقتل الدبلوماسيين الاتراك

2019/07/18 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين، الخميس، أن الصراع السياسي على المكاسب والمغانم داخل عائلة بارزاني ادى الى تدهور الامن في الاقليم، متهما رئيس الاقليم نجيرفان البارزاني ورئيس الحكومة مسرور البارزاني بالوقوف وراء عملية مقتل الدبلوماسيين الاتراك.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “السلطات الامنية […]

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