لاعب زاخو يعتذر عن تصريحاته ضد نادي الكوفة

2019/07/18 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتذر لاعب نادي زاخو، مصطفى حنون، الخميس، عن تصريحاته لاحدى القنوات التلفزيونية بشأن التلاعب بالنتائج.وقال حنون في تصريح لـ / المعلومة/ إن “يوم امس وعقب انتهاء مباريات الدور التأهيلي للدوري الممتاز، خرجت بتصريح ضد نادي الكوفة بشأن التلاعب بالنتائج”.واوضح بالقول، “حينها لم اكن اقصد الاساءة واعتذر عن تلك التصريحات، لكن لشدة المنافسة […]

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