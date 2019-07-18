2019/07/18 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، عن اعتقال ثلاثة أشخاص اعتدوا على كوادرها أثناء حملة إزالة التجاوزات صباح اليوم الخميس شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "بلدية بغداد الجديدة أطلقت حملة لمصادرة الأغنام وإزالة الحظائر المتجاوزة ضمن منطقة المشتل وخلال الحملة اعتدى بعض المتجاوزين على الكوادر الخدمية ما دعا القوات الامنية المرافقة للحملة الى اعتقالهم وتسييرهم الى القضاء".وبين، ان "الحملة استمرت وتم خلالها مصادرة العديد من المواشي وإزالة عدد من الحظائر المتجاوزة على الارصفة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتداءات واعتقالات في بغداد بسبب {أغنام ومواشي}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتداءات واعتقالات في بغداد بسبب {أغنام ومواشي}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).