نادية مراد لترامب: الصراعات السياسية منعت الأيزيديين من العودة إلى مناطقهم

2019/07/18 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ واشنطن قالت سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام،الأيزيدية ناديا مراد، اليوم الأربعاء، إن النزاع بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان على مناطق شعبها حال دون عودة الأيزيديين إليها.وذكرت مراد خلال لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ضمن مجموعة ناجين من الاضطهاد الديني: ”حتى …

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