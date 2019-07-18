صحيفة بريطانية: الجيش الجزائري يكثّف حملة قمع المتظاهرين

2019/07/18 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الخميس، أنّ قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح يكثّف حملة القمع بحق الانتفاضة الشعبية، التي استمرّت خمسة أشهر، والتي أنهت حكم عبد العزيز بوتفليقة، لكنها فشلت في تحقيق انتقال ديمقراطي في أكبر دولة أفريقية، في إشارة تنذر بمزيد من القمع، وفق محلّلين.وقالت الصحيفة، إنه في الشهر الأخير، […]

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