محافظ البصرة لأبو كلل: انت موظف برئاسة الجمهورية متغيب منذ سنة ؛ وتدعو للاصلاح؟!

2019/07/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتقد محافظ البصرة "أسعد العيداني" القيادي في تيار الحكمة "بليغ أبو كلل" لحديثه على الاصلاح رغم تغيبه لأكثر من سنة عن وظيفته في رئاسة الجمهورية.

وقال العيداني في حوار اجرته قناة فضائية تابعته "سكاي برس"مخاطبا ابو كلل: انت موظف برئاسة الجمهورية متغيب منذ سنة ؛ وتدعو للاصلاح, مغتبرا...

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