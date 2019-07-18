سر وجع النظام الايراني

2019/07/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب ليس من باب المصادفة أن تتزامن تصريحات من جانب النظام الايراني فيها الکثير التهديد والوعيد والتشدد مع إنعقاد التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في معسکر أشرف 3 في...أكمل القراءة ←

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