المباشرة بإعادة اعمار وتأهيل طريق حيوي يربط الانبار بصلاح الدين 

2019/07/18 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، الخميس، بأن الدوائر الخدمية ومديرية طرق وجسور الانبار بكافة اقسامها باشرت بإعادة اعمار وتأهيل طريق حيوي تمهيدا لافتتاحه.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مديرية طرق وجسور الانبار وبالتنسيق مع الدوائر الخدمية الاخرى وبدعم من حكومة الانبار المحلية باشرت للمرة الاولى منذ اكثر من […]

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