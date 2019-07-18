2019/07/18 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطنيNNC كشف النائب في تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم الخميس، عن ابرام اتفاق بين زعيم التحالف هادي العامري ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإغلاق ملف المحاصصة، مشيراً الى ان تحالفه تنازل عن المناصب في رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات المستقلة.وقال السهلاني للمركز الخبري الوطني NNC، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يكشف اتفاقاً بين العامري وعبد المهدي لإغلاق ملف ترك “آثاراً وخيمة” المركز الخبري الوطني.

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