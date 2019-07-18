كنا: ابلغنا الحكومة برفض استلام مرشحي الدرجات الخاصة على وجبات

2019/07/18 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا, الخميس, أن رؤساء الكتل اتفقوا على رفض استلام مرشحي الدرجات الخاصة على شكل وجبات وتم ابلاغ الحكومة بقرار الرفض بكتاب رسمي من رئاسة البرلمان.وقال كنا في تصريح لـ /المعلومة/, إن “رؤساء الكتل اتفقوا على ان ترسل الحكومة كامل اسماء مرشحي الدرجات الخاصة للمجلس وليس […]

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