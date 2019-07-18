2019/07/18 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بعد تغريدة مدير مجموعة mbc، علي جابر المشوّقة للموسم الجديد من برنامج المواهب The Voice والغامضة حول هوية أعضاء لجنة التحكيم الجدد، والتي أطلقها منذ الرابع من شهر ابريل الماضي، غرّدت الفنانة إليسا مؤخراً معلنة أنه لم يتم الاتصال معها من قبل إدارة mbc للمشاركة في تحكيم الموسم الجديد، لكنها حتى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليسا تؤكد عدم مشاركتها في تحكيم The Voice وكالة خطوة برس.

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