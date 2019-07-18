يوفنتوس يعلن تعاقده مع أغلى مدافع بتاريخ الدوري الإيطالي

2019/07/18 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان، اليوم الخميس، عن تعاقده مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت لمدة 5 أعوام.

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