2019/07/18 | 12:24

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شخص يحمل "قناص" ويتجول بدراجته النارية في واسط

كلمة - بغداد

اعلنت شرطة واسط، يوم الخميس، اعتقال شخصاً يتجول

بدراجته وبحوزته سلاح ناري نوع قناص.

وقالت المديرية في بيان، ان "قسم مكافحة اجرام واسط مكتب

النعمانية القى القبض على شخص يتجول في قضاء النعمانية ويستغل

دراجته النارية وبعد مشاهدته لمفارز المكافحة لاذ بالفرار وتم

مطاردته و القبض عليه وضبط بحوزته دراجه نارية بدون مستمسكات وسلاح

ناري نوع قناص و25 اطلاقه من نوعها"، مشيراً الى انه تم احالته الى

القضاء لينال جزائه العادل.

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