2019/07/18 | 12:24

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بلدية كربلاء تزيل دوراً في حي الإطارات لهذا السبب

كلمة - بغداد

نظمت بلدية كربلاء، يوم الخميس، حملة لازالة التجاوزات في

بعض الاحياء السكنية ومركز المدينة بالتعاون مع شرطة ازالة

التجاوزات في قائممقامية قضاء المركز.

وقال مدير اعلام البلدية ماجد ناجي في تصريح صحافي، إن "مديرية

البلدية نفذت حملة لازالة التجاوزات متمثلة ببعض الدور السكنية في

حي الاطارات، ضمن الحملة التي انطلقت لازالة جميع التجاوزات في

الاحياء السكنية ومركز المدينة".

وأضاف "تعمل مديرية البلدية على جرد جميع الاراضي والعقارات التابعة

لها بغية ازالة التجاوزات من عليها، مشيرا الى وجود حملات لازالة

جميع التجاوزات على الارصفة والشوارع العامة، ورفع التعارضات التي

تخص تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل البلدية او بقية الدوائر الخدمية

في المحافظة".

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