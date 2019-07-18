حكومة بابل بالتنسيق مع الحشد تباشر بتوزيع قطع أراض بين عوائل شهداء وجرحى الحشد

2019/07/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت حكومة محافظة بابل بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي، الخميس، بتوزيع الوجبة الخامسة عشرة من قطع الاراضي على عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية سبايكر.وقال موفدنا، إن هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل باشرت، اليوم، بتوزيع الوجبة الخامسة عشرة من قطع الاراضي على عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية وشهداء سبايكر حيث ...

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