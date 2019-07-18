بالصور .. مكتب الحشد في واسط يودع حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء الحشد

2019/07/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت هيئة الحشد الشعبي مكتب واسط حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء من ابناء الحشد الشعبي , حيث بلغ عددهم "86" حاجا بواقع حملتين حيث تم نقلهم جوا عن طريق مطار بغداد الدولي.وتحملت هيئة الحشد الشعبي كافة النفقات من تجهيزات وإجراءات تسييرهم إلى الديار المقدسة.يذكر ان قافلة واسط هي القافلة الأخيرة ضمن ...

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