الانواء الجوية : طقساً حاراً مرهقاً في الأيام الأربعة المقبلة

2019/07/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقساً حاراً مرهقاً في الأيام الأربعة المقبلة مع بدء موجة الحر المرتقبة.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “طقس يوم غد الجمعة سيكون مشمسا في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً حاراً في المنطقة الجنوبية،” لافتا الى ان “درجة الحرارة العظمى في […]

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