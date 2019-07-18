الخزعلي يلتقي وفدا من المجلس العربي السياسي في كركوك

2019/07/18 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه بالنجف الأشرف اليوم الخميس وفد المجلس الأعلى العربي السياسي في كركوك برئاسة علي الطائي .وذكر المكتب الاعلامي للخزعلي ، أنه ” جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع بمحافظة كركوك وسبل الحفاظ على السلم الأهلي والتعايش الوطني والحفاظ على مكانة كركوك التي تجمع كل […]

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