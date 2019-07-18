تعقيبا على مقتل الدبلوماسي التركي في اربيل.. قطر تندد وتشدد على ضمان عدم افلات المجرمين من العدالة

2019/07/18 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قطر بيانا رسميا تعليقا على هجوم مسلح وقع داخل أحد مطاعم مدينة أربيل بكردستان العراق وأودى بأرواح موظف في القنصلية التركية واثنين من مرافقيه.وذكر بيان عن الخارجية القطرية أن : الدوحة تدين بأشد العبارات مقتل الدبلوماسي التركي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادث وملاحقة العناصر الضالعة في الجريمة وتقديمها للعدالة وضمان […]

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