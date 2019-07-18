2019/07/18 | 12:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلن القضاء، اليوم الخميس، تصديق محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة أقوال متهمين اثنين الاول يعمل في شرطة مديرية كمرك المنطقة الرابعة والثاني بقسم الشرطة القضائية في المحافظة عن جريمة اخذ مبالغ مالية (الرشوة).
وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “فريق عمل من محققي هيئة النزاهة باشراف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تصديق أقوال موظفين متهمين بالرشوة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “فريق عمل من محققي هيئة النزاهة باشراف
هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة: تصديق أقوال موظفين متهمين بالرشوة وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تصديق أقوال موظفين متهمين بالرشوة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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