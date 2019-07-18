البصرة: تصديق أقوال موظفين متهمين بالرشوة

2019/07/18 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن القضاء، اليوم الخميس، تصديق محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة أقوال متهمين اثنين الاول يعمل في شرطة ‏مديرية كمرك المنطقة الرابعة والثاني بقسم الشرطة القضائية في المحافظة عن جريمة اخذ مبالغ ‏مالية (الرشوة‎).وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “فريق عمل من محققي هيئة النزاهة ‏باشراف

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