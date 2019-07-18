دراسة: تلوث الهواء يزيد من خطر الموت بأمراض القلب

2019/07/18 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت دراسة جديدة من إثبات وجود علاقة تربط بين التعرض لتلوث الهواء وخطر الإصابة بتصلب الشرايين التاجية ما يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب.وربط العديد من الدراسات السابقة بين تلوث الهواء وخطر الإصابة بمجموعة من الحالات الصحية الخطيرة، منها الاضطرابات العصبية كمرض شلل الرعاش ومرض ألزهايمر، بالإضافة إلى مرض السكري وتصلب الشرايين.وقام […]

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