حملة اعتقالات واسعة يشنها عناصر الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

2019/07/18 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر محلية، إن" قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من بلدة الزاوية غربي سلفيت؛ رفعت عبد الحميد شقير ونجله عمرو، رأفت يوسف شقير ونجله أرقم، والشاب ناهل أحمد شقير، والطفل ليث إبراهيم مصطفى، والشاب ليث إبراهيم شقير".وأضافت أن" الاحتلال دهم بلدة كفر نعمة غربي رام الله، واعتقل الشابيْن؛ براء اسكندر عبده ووجدي مروان عطايا".واوضحت المصادر، أن" قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتصم سمير الزير، بعد مداهمة وتفتيش منزله في دورا جنوب غربي الخليل".واشارت الى ان" قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي بيت لحم، واعتقلت الشابين؛ فارس حسن محمود شمارخة، وإسماعيل توفيق العيسة".انتهى..م.م

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