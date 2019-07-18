2019/07/18 | 12:29

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خبير امني: جهاز المخابرات العراقي نفذ عملية استثنائية في مدينة سورية تحت اسم ’’الارملة البيضاء’’

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بغداد اليوم- بغداد

نفى قائممقام قضاء سوران في محافظة أربيل، كرمانج عزت، الخميس 18 تموز 2019، توغل القوات الإيرانية في القضاء، مبينا أن المنطقة شهدت قصفا مدفعيا فقط.

وقال عزت في تصريح اورده للصحفيين، إنه "لا صحة للأخبار التي تداولت بشأن توغ

بغداد اليوم - متابعة

قال مسؤولون اميركيون ان الولايات المتحدة الاميركية قلقة بسبب تزايد استخدام إيران وحلفائها للطائرات المسيرة في مهام استطلاع وهجمات في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وخاصة في العراق.

ويقول المسؤولون وفقاً لوكالة رويترز إن الولاي

بغداد اليوم - اربيل

افاد مصدر امني في اربيل ، الخميس 18 تموز 2019، باندلاع حريق في مستودع للاسلحة في المدينة.

واوضح المصدر ان " فجر اليوم الخميس شهد اندلاع حريق في مستودع للاسلحة والذخائر تابع لقوات الزيرفاني على طريق اربيل موصل قرب

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