2019/07/18 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت الكاتبة المصرية، أهداف سويف، باستقالتها من مجلس أمناء المتحف البريطاني بسبب موقفه من قبول رعاية شركة البترول البريطانية “بريتيش بتروليوم”BP، واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.صرحت سويف، التي كانت ضمن مجلس أمناء المتحف منذ عام 2012، أن استقالتها لم تكن بسبب قضية واحدة، وإنما بسبب تراكمات “لعدم قدرة المتحف على تغيير مواقفه بشأن قضايا تعدّها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة كاتبة مصرية من مجلس أمناء المتحف البريطاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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