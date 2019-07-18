صحيفة إيرانية: أوروبا تراهن على العراق لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

2019/07/18 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “آفتاب یزد” الإيرانية، الخميس، بأن أوروبا تراهن على دور عراقي “نشط” لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، محذرة من التبعات الخطيرة التي ستعصف المنطقة في حال نشوب حرب بین ایران و اميركا.وقالت الصحيفة في في افتتاحیتها بعنوان ( رهان خاص علی وساطة العراق)، إن “تبعات خطيرة ستعصف بالمنطقة في حال […]

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