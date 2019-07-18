كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن الانتقالات

2019/07/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، صدمة إلى جماهير الفريق بعدما أكد أن النادي لن يبرم تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح ليفربول في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، كما حل وصيفا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "كما قلت من قبل، هذه السوق لن تكون الأكبر في الانتقالات بالنسبة لليفربول، فنجن قد استثمرنا كثيرا في الفريق خلال الموسمين الماضيين، ولا يمكننا أن ننفق كل موسم بنفس الطريقة".

وأضاف "الناس يتحدثون عن إنفاق 200 أو 300 مليون جنيه إسترليني مجددا، ربما يكون هناك ناديان فقط في العالم ويبدون أن برشلونة وريال مدريد قادرين على ذلك، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يمكنهم فعل ذلك كل عام".

وأتم "لكننا جيدون، أنا سعيد بالفريق، نحن سعداء حقا، علينا النظر إذا كنا بحاجة للتعاقد مع لاعب واحد في مركز جديد، ولكننا لا نعاني من أي ضغط، لأن الأمر لا يتوقف على التعاقد مع لاعب، لدينا حلولاً لجميع المشاكل".

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