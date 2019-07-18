أول تعليق من تركيا على إستبعادها من برنامج مقاتلات أف35

2019/07/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت أنقرة أن قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج المقاتلات أف 35 خطوة غير مبررة. وقالت وزارة الخارجية التركية إن قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج

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